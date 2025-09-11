JR西日本は9月11日、神戸線や山陰本線、小浜線などの11か所で「速度制限標識の設置ミス」が確認されたと発表しました。▽本来標識を設置すべきなのに設置されていない箇所や、▽設置場所が本来の地点からずれている箇所が計11か所で確認され、そのうちの一部では、「本来の制限速度より高い速度」が記されている表記誤りも確認されたということです。■「設置すべき位置と異なる標識」や「時速5km高い速度が表記された標識」