大雨で、帰宅時間の交通にも影響が出ています。JR東日本によりますと大雨の影響で、山手線、横須賀線、南武線、東海道線が一時運転を見合わせていましたが、11日午後6時前までに全て再開しました。一方、東急電鉄では、目黒線、新横浜線で運転を見合わせていて、運転再開の見込みは立っていません。また東武鉄道はスカイツリーラインが曳舟と押上の間で運転を見合わせていて、東京メトロ半蔵門線との直通運転を中止しています。羽