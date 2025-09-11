◇プロ野球セ・リーグ 阪神-DeNA(11日、甲子園球場)阪神は森下翔太選手が第21号2ランホームランを放ち、先制に成功しました。3回までDeNAの先発・石田裕太郎投手にパーフェクト投球を許していた阪神打線。それでも4回、先頭の近本光司選手がチーム発ヒットで出塁すると、今季29個目の盗塁も決めて、1アウト2塁のチャンスを作ります。ここで打席には森下選手。2球目のスライダーを強振すると、今季9本目の先制ホームランとなる第21