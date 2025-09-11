◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-オリックス(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハム打線は初回、7安打の集中打を浴びせるなど、一挙6得点をあげました。対するオリックスの先発は2年目の20歳左腕・東松快征投手。この日、プロ2度目の先発マウンドを迎えた若手左腕に対し、日本ハム打線は猛攻を見せます。先頭・野村佑希選手からの連打でノーアウト1、2塁のチャンスをつかむと、3番・レイエス選手のタイムリー2塁打で1点を先制