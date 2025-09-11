「阪神−ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）阪神の森下翔太外野手が四回に先制の２１号２ランを放った。１死二塁から石田裕が投じた真ん中低めのスライダーをきれいに振り抜いた。打球は美しい放物線を描いて左翼席へ。甲子園のスタンドは大歓声に包まれた。第１打席では見逃し三振に倒れ、思わず打席内で崩れ落ちていた森下。それでもしっかりと気持ちを切り替えて先制アーチを放った。この一打でプロ入り後、自己最長の１