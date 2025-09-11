8月の大雨では、多くの車が浸水被害を受けました。熊本市によりますと、JAFにレッカーされた車は、市内だけでも約1400台に上っています。 【写真を見る】熊本市大雨による自家用車の被災者に「共通乗車券」交付路面電車・バス無料、タクシー割引で移動を支援 そこで市は、自家用車に影響があった市民の移動を支援するため、市電（路面電車）や路線バスなどを無料で利用でき、タクシー料金を300円割引す