万博期間中の交通混雑抑制策を協議する関係機関の会議＝11日午後、大阪市役所大阪・関西万博期間中の交通混雑抑制策を協議する関係機関の会議が11日、大阪市で開かれた。時差出勤や配送ルート変更を呼びかける「交通需要マネジメント（TDM）」により、大阪メトロ中央線の平均混雑率は最大で19％減少したと報告があった。来場者増加が見込まれる閉幕に向けて、引き続き沿線事業者に協力を求めていく方針を確認した。TDMは大規模