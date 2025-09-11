自民党埼玉県連幹事長の小谷野五雄県議（69）が、県連の党費を私的流用した疑いで役職の一時停止措置を受けた問題で、県連が女性用バッグやキャットフードなど約1100件を調査対象にしていることが11日、関係者への取材で分かった。県連は2020〜25年で総額約2900万円に上る可能性があるとみている。関係者や県連の政治資金収支報告書によると、女性用バッグは23年7月8日に購入され、代金は5万160円だった。同18日には、ドラッ