記者会見する「知床ヒグマ対策連絡会議」のメンバー＝11日午後、北海道斜里町役場北海道・知床の羅臼岳（1660メートル）で登山客がヒグマに襲われて死亡した事故を受け、環境省や地元自治体などでつくる「知床ヒグマ対策連絡会議」は11日、斜里町で記者会見を開き、再発防止に向けて、入山者に対するマイカー規制や事前レクチャーの導入のほか、登山道閉鎖の基準策定についても議論する方針を明らかにした。環境省釧路自然環境