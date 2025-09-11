災害で住宅を失い、自力再建が困難な被災者に向けた災害公営住宅の起工式が11日、石川県穴水町で行われました。 石川県穴水町では、町内6か所に約200戸の災害公営住宅を整備する予定です。このうち、50戸を整備する上野団地では11日、安全祈願祭と起工式が行われました。 来年9月末までに3階建ての住宅棟2棟と平屋の集会所を建設し、来年秋ごろからの入居を見込んでいるということです。穴水町・吉村 光輝 町長：「安定した