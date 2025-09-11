東京・大田区で、コンテナが崩れて1人が下敷きとなり、救助活動が行われています。【映像】救助活動続く現地の様子11日午後4時前、大田区令和島で「コンテナの下敷きになっている人がいる」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、積んであったコンテナが崩れ、積み下ろしを行っていた重機の運転手が下敷きになりました。現在、救助活動中だということです。（ANNニュース）