台湾から能登を支援します。台湾の民間団体から能登の復興支援として、台湾米10トンが贈られました。かつて台湾で、不毛の地と言われた平野を一大耕作地へと生まれ変わらせた土木技師・八田與一。その出身地、石川県への恩返しの意味も込められた台湾の新米です。台日産経友好促進会・葉 建揚 会長：「災害に遭ったのは台湾も一緒で、私たちは深く心が打たれています。石川だけでなく全国の皆さんと一緒になって、被災者の復興の力