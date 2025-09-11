未成年の女性に性的暴行を加え動画を撮影したなどとして、東京都の18歳の男子大学生が再逮捕されました。男子大学生は去年3月、「条件をのまなければ画像を拡散する」などと石川県内に住む10代の女性を脅迫して公衆トイレに呼び出し、性的暴行を加えたうえ、動画を撮影した疑いがもたれています。2人はSNSを通じて知り合ったとみられており、男子大学生は警察の調べに対し「間違いない」などと容疑を認めています。