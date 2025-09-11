自民党県連は11日、選挙管理委員会を開き、10月に行われる総裁選に関する手続きなどを確認しました。 辞任を表明した石破茂首相の後任を選ぶ自民党の総裁選挙は、9月22日告示、10月4日投開票の日程で行われることが決まりました。 これを受け、県連は11日、選挙管理委員会を開き「フルスペック型」と呼ばれる方式で行われる投票の手続きを確認しました。フルスペック型では、国会議員だけでなく党員なども投票に参加できるため、