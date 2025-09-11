LE SSERAFIMが9月11日午前9時（日本時間）、アメリカの地上波テレビ局NBCの代表バラエティ番組『アメリカズ・ゴット・タレント （America's Got Talent）』に出演し、現地の観客と視聴者を魅了した。LE SSERAFIMは、K-POPガールグループとして初めて同番組への出演を果たし、韓国の歌手としてはBTSに続いて2度目の出演という快挙で大きな話題を集めた。司会者のテリー・クルーズ （Terry Crews）は、LE SSERAFIMを「K-POPスーパー