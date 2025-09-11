ヤマダデンキ LABI池袋本店 家電量販店のヤマダデンキは、東京・池袋に構える旗艦店「LABI池袋本店」を9月12日より全面リニューアルオープンする。1階にはライブコマース専用スタジオを設けたほか、3階のオーディオ・ビジュアルコーナーには、高級オーディオやプロジェクターが楽しめる体験コーナーを新設した。子どもから祖父母まで「3世代が楽しめる体験・体感