ドル円一時１４７．９６レベル、一段と円安が進行＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時147.96レベルに本日の高値を伸ばしている。クロス円も買われており、ユーロ円は172.94近辺に高値を伸ばしてきている。ポンド円は199.87近辺まで買われたあとは199.80台に高止まりしている。 ドル全般に堅調。ユーロドルはロンドン朝方に1.1684レベルまで下押しされたあと、1.17台は回復していない。ポンドドルは1.