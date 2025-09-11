ドル指数は小幅に上昇、米ＣＰＩ発表を控えて＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に上昇している。東京午前の９７．７７２からロンドン序盤には９７．９７３まで上昇している。日本時間午後９時３０分には８月米消費者物価指数の発表を控えており、短期的なポジション調整が入っているもよう。１０日線９７．９１８をやや上回っている。 ドルインデックス＝97.96(+0.18+0.18%)