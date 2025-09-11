ドイツ卸売・貿易業連合会（ＢＧＡ） 今年のドイツの輸出は２．５％減少する見通し 世界の需要減退、国内コストの上昇、保護主義の高まりといった「甚大な圧力」に直面していることが背景 ＢＧＡの貿易景況感指数は依然として大幅なマイナス圏にあり、多くの企業が売上高の停滞または減少を報告している 今年の輸入は４．５％増加すると予測 米中の貿易摩擦、関税引き上げ、サプライチェーン規則の厳格化、輸出管理