●グッドライフ [東証Ｓ] 9月30日現在の株主を対象に1→4の株式分割を実施。最低投資金額は現在の4分の1に低下する。 ●ＤＧ [東証Ｇ] 10月31日現在の株主を対象に1→6の株式分割を実施。最低投資金額は現在の6分の1に低下する。 ［2025年9月11日］ 株探ニュース