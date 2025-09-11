◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（１１日・甲子園）阪神・森下翔太外野手が先制２ランを放った。両軍無得点の４回１死二塁、ＤｅＮＡ・石田裕から左翼席へ運んだ。自身７戦ぶりの２１号。中大時代の１学年後輩から、貴重な先制弾となった。