◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１１日・東京ドーム）山崎伊織投手が３回にバッテリーエラーで同点に追いつかれた。１死から中村奨成外野手に左前打、大盛穂外野手に右前打と連打され一、二塁。初回に一発を浴びた首位打者争い中の小園海斗内野手にも左前打を打たれ１死満塁のピンチを迎え、ファビアン外野手の打席で暴投で三塁走者がかえり同点。なおも１死二、三塁でファビアンの遊ゴロで三塁走者が三本間に挟まれタ