福岡県で、死亡したイノシシから豚熱の感染が確認されたこと受けて、隣接する大分県日田市で11日から野生のイノシシへのワクチンの散布が始まりました。 豚熱ワクチン散布 豚熱はブタやイノシシが感染する伝染病で、高い致死率が特徴で仮に養豚場のブタが感染すれば殺処分が行われます。 福岡県うきは市では、9月2日死亡した野生のイノシシから豚熱の感染が確認され、日田市の一部が発見場所から半径10キロ以内