◇パ・リーグロッテ―ソフトバンク（2025年9月11日ZOZOマリン）ロッテが2回までに4点を奪い、ソフトバンク・大関友久投手（27）を2回でKOした。今季12勝で防御率1・59だった左腕から初回、西川史礁外野手（22）が左中間に3号ソロを放ち、先制した。スライダーを捉えて、2試合連発となった西川は「大きくなりすぎずにコンパクトにセンターから右中間方向を意識していった中で変化球に対応できた」と、結果的に左中間に運