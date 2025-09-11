雷雨の影響で空の便に大幅な乱れが出ています。羽田空港では雷雲が接近していたことから一時、航空機の離着陸を取りやめたため、全日空は31便の欠航が決まり、およそ7500人に影響が出ています。日本航空も19便の欠航が決まり、4115人に影響が出ています。また、JR東海道線は大雨の影響で上下線で運転を見合わせていましたが、午後5時45分ごろに運転を再開しました。東海道新幹線も東京駅から新横浜駅の間で降っている雨が規制値を