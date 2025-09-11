きょう午後2時すぎ、東京・板橋付近の映像です。関東地方では大雨による停電が相次ぎました。午後5時40分時点で▼東京都でおよそ2890軒▼神奈川県でおよそ90軒▼千葉県でおよそ740軒で、関東地方では合わせて3720軒で停電が続いています。東京電力パワーグリッドは停電している現地で、雷と停電の関連などを調べています。