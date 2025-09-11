◇セ・リーグ阪神―DeNA（2025年9月11日甲子園）阪神・森下が先制2ランを放った。0―0で迎えた4回1死二塁。1ボールから石田裕の低めスライダーを捉えた打球は左翼席へ飛び込む21号となった。試合前時点で勝利打点18はリーグ1位。勝負強い男が存在感を示した。