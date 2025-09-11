来月4日投開票の自民党・総裁選をめぐり、小林鷹之・元経済安全保障担当大臣が先ほど、出馬する意向を表明しました。自民党小林鷹之 元経済安保担当大臣「自由民主党の総裁選に臨む。その覚悟を固めました」2番目に手をあげたのは、小林鷹之・元経済安全保障担当大臣（50）。自民党小林鷹之 元経済安保担当大臣「消費税を含めて聖域を設けることなく、一つ一つしっかりと検討し、野党の皆さんと、この“少数与党”の