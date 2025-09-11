政府が年内の策定を目指す「人工知能（AI）基本計画」の骨子案が11日、分かった。ロボットがAIで空間を認識しながら自ら動く技術「フィジカルAI」の開発を推進し、国内産業の競争力を強化する。AIの普及が雇用に与える影響を調べ、リスキリング（学び直し）の支援に注力するとの方針も明記した。政府は12日にも石破茂首相をトップとするAI戦略本部の初会合を開き、骨子案を議論する。骨子案では「世界で最もAIを開発・活用し