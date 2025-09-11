気象台は、午後6時56分に、大雨警報（浸水害）を松本に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長野県・松本に発表 11日18:56時点中部では、11日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松本□大雨警報【発表】・浸水11日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量50mm