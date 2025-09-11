オフィス仲介大手の三鬼（みき）商事が１１日発表した８月の東京都心５区（千代田、中央、港、新宿、渋谷）のオフィス空室率は、前月より０・３１ポイント低い２・８５％となった。６か月連続で下がり、２０２０年７月（２・７７％）以来、５年１か月ぶりの低水準だった。３％を下回ったのも２０年７月以来。空室率は低いほど、需給が逼迫（ひっぱく）していることを示す。コロナ禍で停滞していたオフィスの移転が活発になって