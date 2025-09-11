活発な前線により県内では9月10日から11日朝にかけて大荒れの天気となり、各地で冠水の被害が出ました。上越市の一部の地域では建物が吹き飛ばされる被害が相次ぎ、ケガ人も出ています。気象台は瞬間的に強い風が吹く「突風」が吹いたとみていて現地で調査を行いました。（カメラマン）「ここのお宅の屋根はないですね」民家を超えて道路に飛ばされた屋根。さらに…。（カメラマン）「建物が吹き飛んでいます」車庫は十数メー