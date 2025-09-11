「できること」から始めよう学校に行くことだけが正解じゃない。子どもが「一生モノの自信」を身につけるための親の考え方／不登校をチャンスに変える一生モノの自信の育て方（1）不登校の児童は増え続け、令和5年度の文科省の調査によると全国で30万人を超えています。元小学校教諭の福田遼さんは、憧れの教員となったものの「不登校の現状」に直面。その後、よりよい支援の形を模索するため教員を辞め、世界18カ国の教育現場を回