キヤノンは10月下旬に、コンパクトデジタルカメラ「IXY 650」（2016年5月発売）の記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更した「IXY 650 m」を発売する。価格はオープンで、カラーはブラック、シルバーの二色展開。●BCNランキングでも人気集めるモデル 多彩な撮影モードで一味違う写真撮れる「IXY 650」は、現在も、カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや携帯性を重視するユーザーを中心に好評だという。「BCNランキ