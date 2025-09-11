2018年のJ１昇格以降、昨季まで７年連続で残留争いに巻き込まれつつも、J２降格を回避し続けてきた湘南ベルマーレが、今季は例年以上の窮地に立たされている。ここまで28試合を消化し、J２降格圏（18位〜20位）の18位。17位の横浜F・マリノスと勝点25で並んでいるが、得失点で湘南が-21、横浜FMが-９と差がある。また、19位の横浜FCとは２ポイント差、最下位の新潟とは５ポイント差と、下位のチームも切迫している。コロナ禍