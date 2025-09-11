9月10日、7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝が、Instagramを更新。8月29日に女優・趣里との結婚と彼女の妊娠が発表されたが、それ以降では初めての更新となった。「三山さんが投稿したのは、雑誌『月刊わんこvol.22』の表紙画像でした。そこに写った三山さんは、短く刈り上げた髪型で子犬を抱いていました。コメントには《我が家に新しい家族》《’もんくん’ です。宜しく》と書かれており、子犬は