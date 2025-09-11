2025年に50周年を迎えたスーパー戦隊シリーズの49作め『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）で、出演者同士の不倫疑惑があると、9月10日、「週刊文春」が報じた。「ゴジュウユニコーンに変身する一河角乃役（いちかわすみの）を演じている、女優でグラビアアイドルの今森茉耶さんが、主人公・ゴジュウウルフの“中の人”を務めていたスタントマンで俳優の浅井宏輔さんと不倫関係にあったと報じられました。2人の関