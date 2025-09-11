中国メディアの快科技は10日、自身がダチョウに乗って道路を走る動画をインターネット上に投稿して話題となった雲南省の32歳の男性について伝えた。動画には、男性を背中に乗せて道路を飛ぶような速さで走る1羽のダチョウが映っている。男性によると、男性のファームには数百羽、多い時には千羽を超える数のダチョウがいて、男性は20代の頃からダチョウに乗っているという。ダチョウは道路に出る前に厳しい訓練を受けている。例え