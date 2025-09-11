猛烈な雨が降った都内では、緊急安全確保や避難指示が出ています。東京都品川区では立会川で氾濫が発生したため、南大井一丁目、東大井二丁目に緊急安全確保が出されています。警戒レベル5に相当する情報です。命を守る行動をとってください。また警戒レベル4に相当する避難指示が港区と世田谷区の一部地域に出されていています。区は土砂災害警戒地域など危険な場所から避難するように呼びかけています。