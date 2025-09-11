Image: Apple こいつは「強い」ぞ。先日のイベントで発表されたiPhone 17シリーズ。その特徴はこちらの記事でまとめていますが、発売を前にして早くもベンチマークが届き始めました。性能、気になりますよね？ チェックしていきましょうか！GeekBench Browserでのベンチマーク結果によると…■iPhone 17（iPhone18,3）／A19／RAM 8GBシングルコア：3,608／マルチコア：8,810／Metal：37,014