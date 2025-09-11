「ロッテ−ソフトバンク」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ソフトバンク先発の大関が今季最短の２回でＫＯされた。初回に西川に先制ソロを被弾。二回は山本の右越え適時二塁打、高部の右中間三塁打などで３点を失った。２回５安打４失点、自責点は２だった。