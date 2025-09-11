◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2025年9月11日エスコンＦ）日本ハムの郡司裕也捕手（27）がアクシデントで検査入院中の八木裕打撃コーチ（60）に粋なメッセージを送った。初回無死二、三塁で中前に適時打を放つと、球団を通して「八木コーチ、見てますか〜！」と激励のコメントをした。八木コーチは、9日のソフトバンク戦で折れたバットが頭部に当たり、札幌市内の病院で1週間の入院治療を受けることになった。