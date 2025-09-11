毎日新聞社は11日、編集局の40代の男性記者が約700人分のメールアドレスなど個人情報が入った業務用パソコンを一時紛失し、同日見つかったと発表した。パソコン内のデータにアクセスされた痕跡は見当たらず「個人情報が外部に流出した可能性は極めて低い」としている。同社によると、男性記者は8日夜から9日未明に東京都内の飲食店で飲食。徒歩で帰宅途中の9日早朝、かばんがないことに気付いて警察に届け出た。パソコンの他に