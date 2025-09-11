「ロッテ−ソフトバンク」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの西川が先制弾を放った。初回１死、ソフトバンク先発・大関の変化球を左中間スタンドに運ぶ３号ソロ。１０日のオリックス戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）に続く自身初の２打席連続本塁打とした。「打ったのはスライダーです。大きくなり過ぎずにコンパクトにセンターから右中間方向を意識していった中で変化球に対応できました。次も頑張ります」とコ