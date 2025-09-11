「日本ハム−オリックス」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムが初回から一挙６点の猛攻を見せた。オリックス先発の東松に対し、先頭野村から一気に５連打。レイエス、郡司、清宮幸が３連続適時打を放った。松本剛は三ゴロに倒れたが、山県が左前適時打。４点目を奪ったところで東松はＫＯとなった。代わった高島に対し、奈良間も適時二塁打。１死二、三塁で田宮の打席で仕掛けたスクイズは失敗したが、犠飛で６点目