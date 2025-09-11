市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす12日からの天気のポイントです。 小野：あす12日、あさって13日は雲が多く、12日は雷を伴って激しく雨が降る所があるでしょう。14日・日曜日は、降り方が強まる可能性があります。12日朝9時の予想天気図 です。 小野：前線は遠ざかりますが、大気の状態は不安定なままです。そして、次の前線が大陸にあります。