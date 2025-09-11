サッカー日本代表の国内組選手が１１日、米国遠征を終えて帰国した。この日、成田空港に到着した選手はＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）をはじめ、ＧＫ大迫敬介（広島）、ＧＫ早川友基（鹿島）、ＤＦ荒木隼人（広島）、ＭＦ望月ヘンリー海輝（町田）、ＦＷ細谷真大（柏）だった。長友は先発した９日（日本時間１０日）の国際親善試合米国戦（オハイオ州コロンバス）に０―２で敗れた後、「Ｊリーグと強度、スピード感が違ったので、よ