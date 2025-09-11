【モデルプレス＝2025/09/11】モデルのSHIHOが10日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つショートパンツ姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】SHIHO、ショーパン姿で美脚スラリ◆SHIHO、ショートパンツ姿で美脚披露SHIHOは、韓国のソンスにオープンした「マッチョステーキ」で撮影した写真を公開。紺色のパーカー、白のショートパンツを着用し、美しい脚をのぞかせた。この投稿にファンからは「真っ直ぐで綺麗」「スタイル