【モデルプレス＝2025/09/11】モデルの近藤千尋が9月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘たちが作った手作り春巻きを公開し、反響が寄せられている。【写真】近藤千尋、料理手伝う長女＆次女の姿◆近藤千尋「姉妹で春巻き作り」長女＆次女の写真公開近藤は「姉妹で春巻き作り」とつづり、長女と次女が春巻きを作る様子と完成した春巻きの写真を公開。「太かったり細かったり 美味しいね笑」と愛情たっぷりにつづっている