ユベントスの3rdユニフォームが話題イタリア・セリエAの名門ユベントスが着用する今季の3rdユニフォームが発表されたなか、「私服で着たい」「これめっちゃ可愛い」など注目を集めている。ユベントスは1897年創設の伝統を持ち、セリエAでは最多優勝回数を誇る名門。1900年代の中盤からイタリア代表の中心となる選手たちを次々に排出し、クラブの歴代最多出場と最多得点は元イタリア代表FWアレッサンドロ・デルピエロ氏が持つ。